Este sábado 25 de julio, las Chivas de Guadalajara se enfrentarán a los Bravos de Juárez por la Jornada 2 del Apertura 2026. El encuentro será significativo para la afición rojiblanca, que espera la primera victoria en el certamen, pero también para un elemento que se formó y creció en el Guadalajara, pero acaba de marcharse de la institución para recalar justamente en el cuadro fronterizo.

Gilberto Sepúlveda permaneció durante 12 años en las filas del Club Deportivo Guadalajara, siendo un elemento destacado en Fuerzas Básicas y recurrente en la plantilla del primer equipo. En toda su estadía como rojiblanco, el marcador central disputó un total de 205 encuentros con un saldo de seis anotaciones y la cuenta pendiente de no poder ganar un título con el Rebaño Sagrado.

¿Juega Gilberto Sepúlveda contra Chivas?

Gilberto Sepúlveda lleva tan solo algunos días como jugador de Juárez, pero alcanzó a ir a la banca para el debut de los Bravos en el Apertura 2026, con una derrota por 0-1 ante Puebla. La dupla de centrales estuvo conformada por Jesús Murillo y Haret Ortega, por lo que estos serían sus principales competidores.

Otra alternativa es que el entrenador Pedro Caixinha pueda cambiar de sistema para dar forma a una línea de tres defensores centrales, un esquema en el que el Tiba ya se ha desempeñado en reiteradas oportunidades como jugador de Chivas, ya sea como stopper o líbero.

Imagen generada con IA Chat GPT.

Así fue la salida de Gilberto Sepúlveda de Chivas

El Tiba, férreo zaguero central, debutó justo después del exitoso ciclo de Matías Almeyda al frente del Guadalajara. Luego de alternar momentos de buen rendimiento con ciertas irregularidades, poco a poco perdió terreno y fue con la llegada de Gabriel Milito cuando su protagonismo quedó reducido a apenas un puñado de minutos.

Por esta situación, se le buscó acomodo en el mercado y la opción más lógica resultó la de salir cedido a los Bravos de Juárez, que se hacen cargo de la totalidad de su salario en un acuerdo de préstamo por un año con opción de compra. Es decir que el Tiba Sepúlveda todavía podría regresar al Guadalajara, donde tiene contrato vigente hasta junio de 2028.