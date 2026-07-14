En Verde Valle se terminó la pretemporada y todo Chivas se alista para enfrentar a Toluca por la jornada uno del Apertura 2026. El equipo de Gabriel Milito llevó adelante dos amistosos, con victorias ante Leones Negros y Correcaminos, en los que ya debutaron con la playera rojiblanca Kevin Castañeda y Jordan Carrillo.

Mientras inicia el campeonato de la Liga MX, la directiva rojiblanca continúa analizando las posibles salidas de aquellos jugadores que no son tenidos en cuenta como así también las ofertas que podrían llegar por los futbolistas que son piezas claves en el once titular. Por esta razón, en Rebaño Pasión repasamos cómo se encuentra el semáforo de bajas del Guadalajara.

Gilberto Sepúlveda

Tiba Sepúlveda se va de Chivas. (Foto: IMAGO7 / ESPECIAL)

Uno de los jugadores que con Gabriel Milito no tenía minutos era, sin dudas, Gilberto Sepúlveda, quien la última vez que jugó fue en los Cuartos de Final de la Liguilla frente a Tigres del Clausura 2026. Ayer, Chivas confirmó en redes sociales la salida del Tiba para el Apertura 2026. El Tiba jugará en FC Juárez por un año a préstamo.

Roberto Alvarado

Roberto Alvarado interesa en Brasil. (Foto: GETTY / ESPECIAL)

Uno de los temores que tiene Chivas para el Apertura 2026 es la posibilidad de que Roberto Alvarado salga en este libro de pases, especialmente ante el interés de Flamengo. Diferentes reportes señalan que el Rebaño Sagrado sabe que podrían llegar la oferta por el Piojo. De momento, solo un rumor.

Fidel Barajas

Fidel Barajos vuelve a salir de Chivas. (Foto: IMAGO7 / ESPECIAL)

Finalmente, se confirmó que Chivas llevó adelante un pésimo negocio con Fidel Barajas debido a que se confirmó que Gabriel Milito no lo tiene en cuenta para el Apertura 2026. El extremo saldrá a préstamo a Monterey Bay de la USL luego de haber estado un año en Atlético de San Luis de la Liga MX.

Richard Ledezma

Richard Ledezma no se mueve de Chivas. (Foto: IMAGO7 / ESPECIAL)

Una de las noticias que surgió en redes sociales la semana pasada fue en relación con el interés de Cruz Azul por Richard Ledezma. Sin embargo, con el correr de los días quedó claro que está lejos de darse la salida del lateral a la Máquina debido a que desde el conjunto de La Noria no hay interés por él.

Armando González

Armando González es buscado en Europa. (Foto: GETTY / ESPECIAL)

Armando González era uno de los jugadores previo al inicio de la Copa del Mundo de quien se reportaba el interés de varios equipos de Europa por él. Todo indicaría que se estaría desvaneciendo esta posibilidad luego de no haber tenido minutos en el Mundial 2026.