Chivas se prepara para enfrentar a Toluca por el Apertura 2026. En medio de este contexto, el Guadalajara tomó la decisión de prestar nuevamente a Fidel Barajas.

Finalmente, Chivas finalizó con su pretemporada para el Apertura 2026 y comienza con su puesta a punto para enfrentar a Toluca por la jornada uno en el Estadio Akron. En medio de este contexto, el Rebaño Sagrado decidió volver a prestar a Fidel Barajas a Monterey Bay de la USL. No hay que olvidarse de que costó cuatro millones de dólares.

Con el correr del tiempo hay mucho más para analizar sobre la gestión que llevó adelante la dirección deportiva con Fernando Hierro a la cabeza en el Guadalajara. En su paso por el conjunto rojiblanco llegaron jugadores que hoy son claves en el equipo, como Omar Govea y Daniel Ríos, algunos que dieron grandes alegrías, como Víctor Guzmán, y otros que pasaron sin pena y sin gloria, como fue el caso de Daniel Ríos.

Uno de los jugadores que llegó con Juan Carlos Martínez Castrejo y Fran Pérez fue Fidel Barajas, quien arribó proveniente de Real Salt Lake City en enero del 2024. A pesar de que llegaron varios entrenadores, ninguno le terminó de dar una oportunidad en el primer equipo. Gabriel Milito no fue la excepción, ya que decidió no llevar a la pretemporada del Rebaño Sagrado.

Fidel Barajas vuelve a salir de Chivas. (Foto: IMAGO7)

A una semana para que comience el Apertura 2026, sale a la luz que Chivas decidió volver a prestar al atacante de 20 años. Según informó Yeudiel Pacheco, especialista en fuerzas básicas mexicanas, el futbolista volverá a ser prestado a un club de la segunda división de Estados Unidos. Se trata de Monterey Bay de la USL.

¿Por qué Gabriel Milito no quiere a Fidel Barajas?

El principal motivo por el que se puede pensar que Gabriel Milito decidió cepillar a Fidel Barajas es porque juega como extremo y el técnico argentino no los utiliza por su sistema de juego. Por esta razón, el entrenador decidió borrar a Yael Padilla, a quien utilizó como cinco, mientras que a Hugo Camberos lo utiliza como revulsivo cuando el partido está complicado o resuelto.

La temporada de Fidel Barajas en Atlético de San Luis

Con la llegada de Gabriel Milito a Chivas, Fidel Barajas estuvo un año a préstamo en Atlético de San Luis en el que jugó en la Sub-21 y el primer equipo. Con los potosinos jugó un total de 15 partidos, marcó un gol en el Clausura 2026 y sumó 538 minutos.