Con un gol de Daniel Aguirre tras una asistencia de Richard Ledezma, el equipo de Gabriel Milito venció 1-0 a Leones Negros en Verde Valle y concluyó su preparación de cara al debut en el Apertura 2026.

Chivas disputó este sábado su último partido de preparación antes del inicio del Apertura 2026 y lo hizo con una victoria por 1-0 frente a Leones Negros. El encuentro que originalmente iba a jugarse en Tepatitlán, terminó disputándose a puertas cerradas en Verde Valle por decisión del club rojiblanco, que buscó completar su puesta a punto en un entorno controlado de cara al debut oficial.

Gabriel Milito presentó una alineación integrada por Óscar Whalley; Diego Campillo, Daniel Aguirre, Luis Rey, Bryan González; Richard Ledezma, Omar Govea, Kevin Castañeda y Jordan Carrillo; Ricardo Marín y Ángel Sepúlveda. Desde el arranque, el Guadalajara asumió el protagonismo del encuentro y logró imponer condiciones frente al conjunto universitario.

Chivas se impuso por 1-0 ante Leones Negros (Cortesía Chivas)

La diferencia llegó a los 25 minutos de la primera mitad. Kevin Castañeda filtró un balón para Richard Ledezma, quien ingresó al área y envió una diagonal precisa para Daniel Aguirre. El defensor apareció en zona ofensiva y definió con un potente remate para marcar el único gol de la mañana y darle la ventaja al Rebaño.

Antes del descanso, Chivas estuvo cerca de ampliar la diferencia cuando Ricardo Marín recuperó un balón cerca del área y sacó un disparo que pasó muy cerca del poste. Ya en la segunda mitad, el conjunto rojiblanco continuó generando peligro y tuvo una de las ocasiones más claras a los 58 minutos, cuando Ángel Sepúlveda conectó un cabezazo que exigió una gran intervención del arquero de Leones Negros.

Con el paso de los minutos, Milito comenzó a mover el banco de suplentes para administrar cargas y observar variantes. A diez minutos del final ingresaron Miguel Gómez, Fernando González y José Castillo en los lugares de Richard Ledezma, Jordan Carrillo y Diego Campillo. Pese a que Chivas siguió buscando el segundo gol hasta el cierre, el marcador ya no volvió a moverse.

De esta manera, el Guadalajara cerró su pretemporada con una victoria por la mínima diferencia sobre Leones Negros y llegará con buenas sensaciones al debut en el Apertura 2026. Más allá del resultado, el amistoso le permitió a Gabriel Milito sumar minutos de trabajo, probar alternativas y terminar de ajustar detalles antes del inicio de la competencia oficial.

¿Cuándo debuta Chivas en el Apertura 2026 de la Liga MX?

El Guadalajara ya tiene todo listo para hacer su presentación oficial en el Apertura 2026 de la Liga MX. Este sábado 17 de julio, Chivas recibirá a Toluca en el Estadio Akron, por la Jornada 1, en lo que marcará el regreso de varios exrojiblancos como Víctor Guzmán o Érick Gutiérrez, flamantes refuerzos de los Diablos Rojos.