A pocos días del debut frente a Toluca, Chivas continúa concentrado en la recta final de su preparación para el Apertura 2026. En medio de este contexto, Richard Ledezma fue vinculado con Cruz Azul antes de que el rumor fuera descartado, Roberto Alvarado volvió a aparecer entre los futbolistas más destacados de la Copa del Mundo, Jonathan Pérez recibió una importante advertencia sobre su situación en el plantel y Ronaldo Cisneros da de qué hablar lejos de Guadalajara gracias a su destacado presente en Costa Rica.

Richard Ledezma aleja rumores sobre una posible salida a Cruz Azul

Durante las últimas horas surgieron versiones que vinculaban a Richard Ledezma con Cruz Azul, generando preocupación entre algunos aficionados rojiblancos por la posibilidad de perder a uno de los refuerzos más destacados del mercado. Sin embargo, el periodista Jon Barbon salió rápidamente a desmentir la información con un contundente mensaje: “Humazo lo de Richy Ledezma a Cruz Azul”. Como si fuera poco, Chivas cerró el día publicando una imagen del futbolista acompañada por el mensaje de “Buenas noches”, una publicación que muchos interpretaron como una señal de tranquilidad respecto a su futuro.

(Captura Chivas)

Roberto Alvarado sigue entre la élite mundial según la FIFA

El gran Mundial de Roberto Alvarado continúa dando de qué hablar incluso después de la eliminación de México. En sus Power Rankings oficiales, la FIFA ubicó al futbolista de Chivas como el quinto jugador más destacado del torneo en el apartado de creatividad, superando a figuras de talla internacional como Vinícius Júnior, Jérémy Doku y Marcus Rashford. El Piojo únicamente aparece por detrás de nombres como Michael Olise, Kylian Mbappé, Lamine Yamal y Andreas Schjelderup, una muestra más del impacto que tuvo el rojiblanco durante la Copa del Mundo.

(FIFA)

Jonathan Pérez tendrá que ganarse cada oportunidad

La llegada de Jonathan Pérez generó expectativa entre la afición rojiblanca, pero su protagonismo ha sido limitado desde que aterrizó en Verde Valle. De acuerdo con información de Jesús Bernal, Gabriel Milito sí cuenta con el mexicoamericano dentro de sus planes, aunque no piensa otorgarle minutos por decreto. El extremo deberá convencer al cuerpo técnico día a día en los entrenamientos para escalar posiciones dentro de la plantilla, una situación que ya quedó reflejada en el amistoso frente a Correcaminos, donde arrancó como alternativa desde el banquillo.

Ronaldo Cisneros encuentra revancha lejos de Chivas

Aunque no logró consolidarse ni en Chivas ni posteriormente en otros equipos de la Liga MX, Ronaldo Cisneros atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera en Costa Rica. El delantero se ha convertido en una pieza importante para Alajuelense y su rendimiento durante el Clausura 2026 le permitió ser nominado al premio de Mejor Jugador del torneo. Cisneros competirá por el reconocimiento junto a Elías Aguilar y Marcel Fernández, ambos futbolistas del Herediano, confirmando que encontró fuera de México la regularidad que tanto le costó alcanzar durante su etapa en el futbol mexicano.