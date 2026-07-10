El nombre de Richard Ledezma ha comenzado a sonar como un posible objetivo de Cruz Azul de cara al Torneo Apertura 2026. Aunque hasta el momento no existe ninguna fuente confiable que respalde ese supuesto interés, el rumor ha generado conversación entre los aficionados debido al nivel que ha mostrado el futbolista desde su llegada al Club Deportivo Guadalajara.

En caso de que el conjunto de La Máquina realmente decidiera ir por el lateral de Chivas, tendría que preparar una importante inversión. De acuerdo con la más reciente actualización de Transfermarkt, Richard Ledezma cuenta con un valor de mercado de 6 millones de euros, una cifra que lo coloca entre los jugadores más valiosos del plantel.

Si bien el valor de mercado no representa el precio definitivo de una transferencia, suele servir como una referencia para negociar entre clubes. Además, el Rebaño Sagrado no tendría necesidad de desprenderse del futbolista, ya que mantiene contrato vigente hasta junio de 2029.

Por ahora, todo apunta a que la posibilidad de ver al futbolista de 25 años con la camiseta celeste pertenece únicamente al terreno de las especulaciones, pues no existe un reporte de periodistas con credibilidad que confirme acercamientos entre Cruz Azul y Chivas.

En caso de que el interés llegara a formalizarse en las próximas semanas, es probable que el Club Deportivo Guadalajara busque una cantidad superior a los 6 millones de euros, pero mientras tanto, Richard Ledezma continúa enfocado en su presente en Verde Valle y no hay indicios de una salida inminente rumbo a La Noria.

Richard Ledezma sería objeto del deseo de Cruz Azul.

¿Cuándo es el debut de Chivas en el Torneo Apertura 2026?

En los últimos años, las directivas de Cruz Azul y Chivas han protagonizado diversos episodios que han generado tensión en el mercado de fichajes. Negociaciones complicadas, desacuerdos económicos y rumores constantes han marcado la relación entre ambos clubes. Casos como los de Jesús Orozco Chiquete, Luka Romero y Alan Pulido son algunos de los nombres que han estado ligados a versiones, negociaciones o intereses entre ambas instituciones.