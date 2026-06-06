El timonel de La Máquina continúa mostrándose excesivamente confiado, pese a que sabe que se enfrentó a un Guadalajara debilitado.

El Clausura 2026 dejó una dolorosa huella en la memoria de los aficionados de Chivas debido a que apuntaban a conseguir el campeonato; sin embargo, esas aspiraciones se vieron truncadas por la convocatoria de la Selección Mexicana, que mermó el rendimiento del equipo de cara a la Liguilla.

En las Semifinales contra Cruz Azul, el Guadalajara sufrió con las bajas de sus jugadores, por lo que mucha gente piensa que en caso de mantener el plantel completo, habrían podido acceder a la Final por el campeonato.

El periodista José Ramón Fernández le cuestionó al timonel celeste sobre un escenario ficticio, en el que el Guadalajara no sufría las cinco bajas que registró por culpa de la Selección Mexicana, pidiéndole un pronóstico, en donde el exdefensor aseguró que aún así habrían ganado.

“Hubiera sido más complicado. Chivas juega muy bien. Tuvo ausencias muy importantes para el funcionamiento del partido, pero seguramente en el mismo trámite del partido tendríamos que haber cambiado algunas cosas y seguramente el resultado hubiera sido el mismo“, aseguró Huiqui en entrevista en ESPN.

¿Cuáles ausencias registró Chivas durante la Liguilla?

Raúl Rangel

Luis Romo

Brian Gutiérrez

Roberto Alvarado

Armando González

Daniel Aguirre*

*Se ausentó por lesión

¿Cuándo arrancará la pretemporada de Chivas?

Después de la dolorosa eliminación en Semifinales del Clausura 2026, el Guadalajara arrancó su receso vacacional, el cual se extenderá hasta el 15 de junio, fecha en la que están citados los futbolistas para realizar exámenes médicos y físicos para posteriormente dar comienzo a la pretemporada rumbo al Apertura 2026.