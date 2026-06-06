El mediocampista y multicampeón con el Guadalajara no ha podido encontrar nuevo equipo, pero estaría incursionando en nuevos proyectos.

El futbol es un deporte en el que no solamente se logra trascender con calidad, sino que también es necesaria la disciplina, por lo que hay elementos que no logran alargar su carrera tal y como le está sucediendo al canterano de Chivas, Eduardo López.

La Chofis decidió ponerle fin a su contrato con el Pachuca a finales del 2025, en pleno torneo, fecha desde la cual ha estado en búsqueda de una nueva oportunidad en el balompié, pero sin éxito, por lo que ha incursionado en otros negocios ajenos al futbol.

Ahora, Eduardo López ha revelado que incursionará en el mundo de las apuestas, por lo que ha creado un canal para que la gente se inscriba y reciba sus picks, por lo que ahora se suma a su negocio de un centro nocturno ubicado en la ciudad de Pachuca.

“Saludos y bendiciones a todos. Para hacerles cordialmente la invitación a que se unan a mi grupo de picks. Aquí les voy a dejar la liga para toda esa gente que le gusta apostar. Es totalmente gratis.

“Se viene el Mundial y tenemos a los mejores analistas, se vienen cosas buenas en el grupo. No se queden fuera”, dijo el exjugador del Guadalajara en un video difundido en su cuenta de Instagram.

¿Cómo le fue a la Chofis en Chivas?

El canterano debutó en el 2013; sin embargo, fue hasta el 2015 que su carrera despuntó bajo la tutela de Matías Almeyda, quien supo explotar el talento del canterano convirtiéndolo en uno de los motores ofensivos del Guadalajara que conquistó Liga, dos Copas MX, una Supercopa MX y una Concachampions.