El hijo de la leyenda del Guadalajara se mantiene en activo en las canchas profesionales y ahora lo hará fuera de México tras años en Liga de Expansión.

Chivas se ha convertido en semillero de muchos futbolistas que surgen año tras año desde sus fuerzas básicas, en donde hay ocasiones en que muchos de esos canteranos terminan probando suerte fuera de México, tal y como lo está haciendo el exjugador del Rebaño, Arturo Ledesma.

El hijo del Zully, legendario portero y campeón con el Guadalajara en la Temporada 1986-87, continúa demostrando su calidad en los terrenos de juego pese a que ya tiene 38 años de edad; sin embargo, se acaba de convertir en refuerzo del Deportivo Marquense de Guatemala.

A través de las redes sociales del conjunto centroamericano se hizo oficial la contratación del defensor de cara al segundo semestre del 2026, en donde inclusive se ha convertido en uno de los rostros de la institución al protagonizar varios anuncios relacionados con la institución.

¿Cómo fue la historia de Javier Ledesma en Chivas?

Arturo Ledesma decidió no seguir los pasos de su padre, el Zully, por lo que no se convirtió en portero, sino que jugó como defensa central o lateral, por lo que recibió la oportunidad de debutar el 17 de febrero del 2007 en un duelo frente al Atlante bajo la tutela de José Manuel de la Torre.

Su estadía en el chiverío fue relativamente corta, ya que para el Apertura 2009 fue enviado al Necaxa que se encontraba en la entonces llamada Liga de Ascenso, en donde comenzó su andar en la División de Plata, convirtiéndose en un jugador importante en todos los clubes a los que llegó.

Javier Ledesma se encontró con Omar Arellano

El defensor mexicano que debutó en el Guadalajara se encontró con otro exelemento de la institución rojiblanca en su nueva aventura por Centroamérica, ya que el director técnico del Marquense es el exentrenador del Rebaño, Omar Arellano Nuño, quien inclusive fue renovado hace unas semanas.

Este timonel es el padre de Omar Arellano, delantero que brilló en el chiverío a finales de la década de los 2 mil y que se caracterizaba por su potencia y velocidad y quien recientemente también inició su carrera como entrenador profesional en el Cafessa de la Liga TDP.