La Comisión Disciplinaria ya emitió su veredicto sobre el Cuate Sepúlveda, por lo que en la directiva del Guadalajara ya decidió si apelará o no.

Chivas tuvo un mal arranque del Apertura 2026 tras caer en la cancha del Estadio Akron frente al Toluca, en donde uno de los protagonistas de la noche fue el árbitro central, Daniel Quintero, quien permitió muchas infracciones en contra del Rebaño y sobre todo, habría juzgado mal la expulsión de Ángel Sepúlveda.

El Guadalajara vio afectado el partido contra los Diablos Rojos debido a que gran parte del segundo tiempo lo tuvo que jugar en inferioridad numérica por una jugada en la que el Cuate metió el brazo para tratar de ganarle la posición al zaguero escarlata.

Es por eso que el reportero de As México, César Huerta, reveló que dentro del chiverío no habían recibido la instrucción de parte de la directiva para iniciar el proceso de apelación de la sanción al delantero rojiblanco, por lo que aceptaría la sanción de un partido de suspensión para el delantero rojiblanco.

“El sábado pasado, Daniel Quintero tuvo un trabajo quien quisquilloso, bien difícil (…) Platicaba con alguien de adentro y me decía que este tipo de cosas sí desesperan a un futbolista. Se requiere un equilibrio emocional muy maduro para mantenerte al margen de la injusticia.

“Ya debería estar presentada, si se fuera a dar el caso. Preguntaba por ahí y me decían que no tenían pensado. ‘Entendemos el caso y si reunimos pruebas de video, podríamos hacerlo, pero de arriba no se tiene la orden de que se tenga que hacer“, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Cuáles son las opciones de Gabriel Milito para la delantera de Chivas?

Para este Apertura 2026, el Guadalajara le dio el voto de confianza a su plantel, por lo que no optó por ninguna contratación en esa zona del campo, por lo que las opciones para suplir al Cuate Sepúlveda serían Armando González, Ricardo Marín y Sergio Aguayo.