Chivas volverá a tener acción en el Apertura 2026 cuando enfrente a FC Juárez por la jornada dos. De cara al partido, Pedro Caixinha afirmó que no pueden controlar el regreso de los seleccionados del Guadalajara.

El próximo fin de semana, Chivas recibirá a FC Juárez luego de haber perdido por 2-0 ante Toluca en el Estadio Akron. De cara al encuentro que se llevará a cabo en el Gigante de Zapopan, Pedro Caixinha habló en conferencia de prensa tras la derrota ante Puebla y mostró implícitamente su preocupación porque el Guadalajara ya contará con sus seleccionados.

El Rebaño Sagrado llegó al inicio del campeonato como candidato al título y se llevó una derrota ante los Diablos Rojos. Alexis Vega y Jesús Gallardo volvieron a dejar en evidencia las falencias que hay al momento de defender ante un rival que viene siendo protagonista del torneo mexicano en el último año y medio.

El próximo sábado, Chivas volverá a tener acción cuando enfrente a un FC Juárez que viene de caer por 1-0 ante Puebla de local. Tras lo sucedido en la frontera, Pedro Caixinha mostró su preocupación al marcar que el Guadalajara, para la jornada dos, podrá contar con sus cinco seleccionados.

Pedro Caixinha habló de las Chivas de Gabriel Milito. (Foto: IMAGO7)

“Sabemos que Chivas es un equipo que en la segunda fecha ya va a tener incorporado todos esos jugadores (los seleccionados). Eso no es algo que podemos controlar. Si tenemos que enfocarnos en tener la humildad de reconocer y criticarnos a nosotros mismos ¿Qué pasó hoy (ante Puebla)? ¿Por qué pasó este partido tan malo que tuvimos hoy en términos del accionar, en términos de la intensidad, en términos de la competitividad?”, expresó el DT portugués en referencia.

Armando González regresará a ser titular en Chivas

Luego de lo sucedido en el Estadio Akron, José María Garrido confirmó en su canal de YouTube que el Guadalajara tiene claro que Armando González regresará al cuadro titular. El primer motivo de esta decisión se debe a la expulsión de Ángel Segundo, mientras que el segundo es porque cambió la imagen del ataque rojiblanco ante los Diablos Rojos cuando el equipo tenía uno menos.

Encuesta ¿Crees que Armando González le anota un gol a FC Juárez? ¿Crees que Armando González le anota un gol a FC Juárez? Sí No Ya votaron 2 hinchas

¿Cuál sería la alineación de Chivas?

Teniendo en cuenta la información de esta mañana de Ricardo Durán, Chivas saldría al campo de juego con su 5-4-1. De esta manera, el once titular estaría conformado por Raúl Rangel, Richard Ledezma, Daniel Aguirre, Luis Romo o Diego Campillo, José Castillo, Bryan González, Omar Govea, Kevin Castañeda, Jordan Carrillo, Roberto Alvarado y Armando González.