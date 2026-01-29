Pedro Caixinha, entrenador de FC Juárez, dejó una lectura interesante al analizar a su próximo rival, Cruz Azul, y compararlo con Chivas, último equipo que visitó la frontera y se llevó una victoria por 1-0 gracias a un gol agónico de Yael Padilla. En conferencia de prensa, el técnico portugués explicó similitudes estructurales entre ambos, pero también marcó una diferencia clave que, indirectamente, pone en valor lo que mostró el Rebaño Sagrado.

Según Caixinha, tanto Chivas como Cruz Azul comparten ciertos principios de posicionamiento y organización en cancha, pero el matiz aparece en el ritmo y la intención ofensiva. “No es tan vertical como lo era Chivas”, afirmó al referirse a La Máquina Cementera, señalando que el equipo rojiblanco fue más directo y agresivo en determinados momentos del partido, una característica que terminó siendo determinante en el resultado.

El DT de Juárez profundizó en que Cruz Azul es un equipo al que “le gusta tener el balón”, con una construcción más elaborada y presencia de varios hombres entre líneas, lo que obliga a ajustar referencias de presión y alturas defensivas. En cambio, el antecedente inmediato ante Chivas exigió otro tipo de preparación, más enfocada en sostener los tiempos y resistir la verticalidad rojiblanca, algo que finalmente no pudo evitar el gol sobre el cierre.

En ese contexto, Caixinha adelantó que espera un partido “muy similar a lo que fue el de Chivas”, aunque con diferencias claras en la forma de atacar y en la velocidad con la que se buscan los espacios. La comparación no solo sirve como análisis previo al duelo ante Cruz Azul, sino que también confirma que el Rebaño dejó una referencia fuerte en Juárez, tanto desde lo táctico como desde lo emocional.