Ángel Sepúlveda está convirtiéndose en un futbolista importante dentro de Chivas, no solamente por su cuota goleadora, sino por su liderazgo y evidente deseo de portar la camiseta rojiblanca, por lo que accidentalmente le lanzó un duro golpe a la afición de Cruz Azul.

El Cuate siempre ha expresado su amor por el Guadalajara, inclusive después de que en su primera etapa no se le brindaran las oportunidades que merecía, por lo que continuó su carrera en otros clubes, alcanzando su nivel más alto con La Máquina.

Sin embargo, el delantero admitió que siempre soñó con jugar y trascender en el Rebaño Sagrado, por lo que regresó en búsqueda de revancha, la cual está consiguiendo poco a poco en el equipo que comanda Gabriel Milito.

“Las ganas de estar aquí en Chivas. Nunca lo negué, siempre me quedó esa sed de revancha de poder estar en Guadalajara, en el equipo en el que siempre había querido estar, en el equipo donde quería aportar y hacer goles. Hoy me siento ilusionado, contento de estar aquí, feliz, disfrutando.

“No ha sido fácil el proceso del cambio de club y eso, pero hoy puedo decir que estoy pleno, me siento motivado, me siento con hambre y ganas de seguir aportando al equipo”, declaró el delantero a Chivas TV.

¿Qué dijo Ángel Sepúlveda sobre Chivas y Cruz Azul?

“Importantísimo porque era mi primer gol en Liga. A mis 35 años te toca hacer tu primer gol en Liga con el equipo con el que habías soñado hacerlo, pero por circunstancias, motivos no se había dado y en todos los casos, el primer gol siempre se queda ahí en la memoria.

“Fue con sentimientos encontrados, porque a mi exequipo (Cruz Azul), al que le guardo mucho cariño, mucho respeto, pero obviamente soy un profesional, estoy en el equipo en el que quería estar siempre y espero tener ese rol importante, hacer goles y que vengan muchos más”, concluyó el delantero.