Ya más en frío y con la bronca masticada tras la derrota de Chivas ante Toluca por 2-0, es momento de plantar bandera y afirmar que Gabriel Milito lanzó una brutal advertencia a los poderosos de la Liga MX. El Guadalajara llegó al Clausura 2026 a vender cara la derrotas ante las equipos que le sobran varios billetes y que va a pelear por el título como su historia y la afición le exige a jugadores, cuerpo técnico y directiva torneo a torneo.

La crónica marca que tuvieron que pasar 20 minutos para que el Rebaño Sagrado reaccione de un golpe que lo dejó groggy al minuto de juego tras el insólito penal de Richard Ledezma, un jugador que es crack por el carril derecho, pero que tiene que ser más inteligente al momento de defender. A pesar de los dos goles abajo, el equipo de la Perla Tapatía volvió a controlar el partido contra un rival que decidió presionar alto, meter patadas para cortar el partido y jugar al contragolpe con un Paulinho indomable como punta de lanza.

Los anti-Chivas de la Liga MX dirán que queda en evidencia que el calendario acomodado le sirvió al conjunto rojiblanco para ser líder del Clausura 2026 hasta ayer, pero la realidad marca que el equipo de Gabriel Milito perdió por errores propios y no por aciertos del rival. Tanto Toluca como Cruz Azul golpearon primero, pero con el correr de los minutos comenzaron a pedir la hora porque sabían que el gol estaba por caer y que la derrota estaba aún más cerca.

Chivas no pudo ante Toluca. (Foto: IMAGO7)

En el Estadio Nemesio Diez, el Guadalajara demostró que tiene armas para pelear de igual a igual el bicampeón de la Liga MX, especialmente con Brian Gutiérrez y Luis Romo como los generadores de juego. A su vez, en el segundo tiempo se sufrió en los contragolpes, pero en defensa el Rebaño Sagrado se mostró sólido con cortes, cruces y relevos perfectos de Diego Campillo, Daniel Aguirre y Bryan González.

Chivas perdió seis puntos ante Cruz Azul y Toluca, pero Gabriel Milito y sus jugadores dejaron un claro mensaje a los poderosos y millonarios clubes de la Liga MX. El Guadalajara va a mejorar partido a partido y, si recibe un golpe, con o sin seleccionado va a igualar las condiciones para ir en busca de la victoria. Para el inicio de la Liguilla faltan 62 días, pero el horizonte del Rebaño Sagrado es prometedor.

Tres aspectos que deben mejorar las Chivas de Gabriel Milito

Por otro lado, aspirar a ser mejores en la Liga MX conlleva una autocrítica profunda y que no debe repetirse en especial ante rivales que son claros candidatos al título. Uno de ellos es la concentración desde el inicio hasta el final del partido. Ante Cruz Azul un pequeño Charly Rodríguez ganó en las alturas para el 2-1 final, mientras que Richard Ledezma tiró por la borda todo el partido ante Toluca con su infantil penal contra Paulinho antes del minuto de juego. Así es difícil soñar con lograr la 13.

Gabriel Milito cometió un insólito error en la alineación ante Toluca. (Foto: IMAGO7)

A su vez, si a los futbolistas se le exige estar enfocados durante 90 minutos a Gabriel Milito hay que demandarle una alineación que tenga a los jugadores que puedan marcar la diferencia y que jueguen en la posición en la que se vienen destacando. Es un hecho que Daniel Aguirre tenía que jugar como stopper y no en el medio con Fernando González, que Brian Gutiérrez no tenía ninguna dolencia para ir de inicio y que debe cuidar, como la ha hecho, a los jugadores que regresan de una lesión como no se vio con Luis Romo.

Por último, es momento de comenzar a preguntarse si Armando González solo en el ataque es lo que necesita Chivas para pelear ante los poderosos de la Liga MX. La Hormiga es el goleador del Guadalajara, pero no solo debe mejorar la definición sino que también como controla y rebota el balón de espalda a portería. Ante Toluca y Cruz Azul quedó expuesto cuando los centrales lo presionaron un poco. En ese aspecto Ángel Sepúlveda se destaca porque cuida mejor la pelota y puede generar mayores posibilidades para que aparezcan más opciones en el área rival. Sin duda 3 detalles que pueden marcar la diferencia en el futuro.