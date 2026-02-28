El patido entre Toluca y Chivas arrancó con intensidad desde el silbatazo inicial. El vigente bicampeón del futbol mexicano pegó primero en el marcador, aprovechando una equivocación grave de Richard Ledezma que terminó costándole caro al cuadro de Gabriel Milito.

El elemento del Club Deportivo Guadalajara cometió una falta dentro del área que Óscar Mejía marcó como penal luego de rivsar la jugada en el VAR. Richard Ledezma jalo a Palulinho en su intento de evitar que hiciera daño.

De esta manera, el conjunto comandado por Antonio Mohamed no dejó pasar la cortesía del rival. Jesús Gallardo tomó la responsabilidad desde la pelota parada, luego de que Paulinho le entregara el balón para ejecutar la pena máxima.

Con calma, Jesús Gallardo eligió cobrar al costado izquierdo de Raúl Rangel. Aunque el arquero se recostó hacia ese sector, el balón terminó viajando al lado opuesto y cruzó la línea para decretar el primero del cotejo.

¿En qué lugar se ubica Chivas en el Torneo Clausura 2026?

A falta de conocer el resultado ante los Diablos Rojos del Toluca, el Club Deportivo Guadalajara se ubica en la primera posición de la tabla general con 18 unidades, consecuencia de seis triunfos y un descalabro.