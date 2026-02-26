Javier Aguirre aún no define su lista final rumbo al Mundial 2026 con la Selección Mexicana, y esa incertidumbre abre una ventana de esperanza para varios futbolistas de Chivas que buscan colarse de último momento. Entre ellos está Richard Ledezma, quien desde el arranque del año ha tenido participación con el Tri, favorecido porque los compromisos disputados hasta ahora no fueron en Fecha FIFA y pudieron llamar únicamente a jugadores de la Liga MX.

Sin embargo, no todo parece fluir con normalidad en su relación con el Vasco. Al terminar el partido contra Islandia, Ledezma salió a desmentir públicamente una declaración de Aguirre en la que se dejaba entrever una supuesta duda sobre su compromiso con la Selección Mexicana. La situación encendió especulaciones, sobre todo porque el propio técnico ha reconocido que tiene otros nombres como prioridad en esa posición, lo que podría colocar al rojiblanco en una posición delicada dentro de la competencia interna.

Al término del partido entre México e Islandia, Ledezma fue cuestionado sobre las palabras del seleccionador, quien aseguró que habló con él cuando aún militaba en el PSV y que en aquel momento el futbolista no estaba completamente decidido a realizar el One Time Switch ante FIFA para dejar a la Selección de Estados Unidos y representar al Tri. El ahora jugador de Chivas negó tajantemente esa versión y aseguró que la historia no ocurrió como fue contada.

“No, eso no es verdad, él sabe que no es verdad. En Europa no tenía el pasaporte mexicano, es la verdad, cuando Chivas vino lo tenía que sacar, por eso tardé tanto. Yo quería jugar con México desde que Javier Aguirre me llamó.”

La respuesta del lateral fue directa: declaró que sabe que esa versión no es verdad y explicó que la única razón por la que el trámite se demoró fue porque no contaba con el pasaporte mexicano. De hecho, señaló que fue precisamente su llegada a Chivas lo que lo impulsó a gestionar la documentación necesaria, paso indispensable tanto para jugar en el Guadalajara como para quedar habilitado oficialmente con la Selección Mexicana.

Richard Ledezma tiene mucha competencia contra los favoritos de Javier Aguirre

Aguirre ha confesado que su prioridad en la lateral derecha es Rodrigo Huescas, quien se recupera de una fuerte lesión de rodilla y aún no tiene certeza de llegar en plenitud al Mundial 2026. Esto contrasta con el propio discurso del técnico, quien ha señalado que la selección no es un espacio para rehabilitación sino para futbolistas en su mejor nivel. Para Ledezma el mensaje es claro: deberá sostener un rendimiento altísimo en Chivas si quiere modificar la jerarquía que hoy el Vasco parece tener definida en caso de que todo marche según lo previsto.