Diego Campillo vive un gran momento con el Club Deportivo Guadalajara, consolidándose como uno de los jugadores más importantes del plantel y aportando de manera determinante para que el equipo de Gabriel Milito se mantenga en la cima del Torneo Clausura 2026.

El buen nivel que ha mostrado lo llevó a recibir el llamado de la Selección Mexicana para enfrentar a Islandia en un partido amistoso de cara al Mundial de 2026 y en el que Javier Aguirre podrá evaluar nuevas opciones.

En ese sentido, el defensor de nuestras Chivas se dijo motivado por ser considerado por el “Vasco”, así que dará lo mejor de él para que siga siendo constante en las convocatorias.

“Es emocionante saber que se acerca el Mundial y haber sido convocado. Llegar hasta aquí es difícil, lo he vivido y me ha costado mucho, sé que no es poca cosa”, mencionó.

“Cuando sale la convocatoria, cuando me pongo el uniforme y llego aquí, todo esto me motiva a querer estar siempre cerca de este entorno y mantenerme involucrado. Llevaré el uniforme con orgullo cada vez que esté presente, siendo consciente de lo que represento y esforzándome por hacerlo bien”, agregó.

Finalmente, Diego Campillo aseguró que encara cada encuentro con la máxima intensidad, como si se tratara de una última oportunidad, una mentalidad que considera fundamental tanto para mantenerse en el radar de Javier Aguirre como para ganarse continuidad con Gabriel Milito en el Rebaño Sagrado.

¿Cuándo es el partido entre México e Islandia?

Cabe mencionar que el partido de preparación de la Selección Mexicana ante Islandia está programado para disputarse el miércoles 25 de febrero de 2026, en punto de las 20:00 horas, tiempo del centro del país, en la cancha del Estadio Corregidora.