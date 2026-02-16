Chivas viene de dar de qué hablar luego de haber bailado a América en el Estadio Akron en una nueva edición del Clásico Nacional. En medio de este contexto, dan a conocer que Gabriel Milito le da soluciones a Javier Aguirre debido a que convocarían a Diego Campillo a la Selección Mexicana por la lesión de Luis Romo.

No hay dudas de que el entrenador argentino le saca agua a las piedras porque encuentra todo tipo de soluciones al Rebaño Sagrado. Ya en el Apertura 2025 había dado esa muestra porque decidió dejar en la banca a Gilberto Sepúlveda para meter de titular a Daniel Aguirre, Omar Govea y a Fernando González.

En medio de este contexto, Chivas no para de dar de qué hablar debido a que no solo superó a América, sino que además se mantiene como líder e invicto. A su vez, confirman que ante la lesión de Luis Romo, Diego Campillo sería convocado a la Selección Mexicana para enfrentar a Islandia en Querétaro.

Diego Campillo sería convocado a la Selección Mexicana. (Foto: IMAGO7)

“Diego Campillo, defensa de las Chivas, podría ser una de las novedades que presente Javier Aguirre en la lista de jugadores que entregue esta semana para el juego amistoso de la Selección Mexicana tendrá contra Islandia el próximo 25 de febrero en el Estadio La Corregidora de Querétaro”, reportó Diario Récord.

El partido de Diego Campillo ante América. (Video: Futbol con Cerebro / José María Garrido)

¿Qué jugadores de Chivas serían convocados a la Selección Mexicana?

De no mediar ningún inconveniente, Javier Aguirre convocaría Raúl Rangel, Roberto Alvarado, Armando González, Richard Ledezma, Diego Campillo, Omar Govea, Brian Gutiérrez y Bryan González. De estos siete jugadores solamente los primeros cuatro pelean, de momento, por un lugar en la lista final a la Copa del Mundo 2026.