El sábado Chivas logró quedar con mucha contundencia el Clásico Nacional luego de haber superado a América por 1-0. Tras lo sucedido contra las Águilas en el Estadio Akron, repasamos cómo quedó el Guadalajara en la tabla anual de posiciones, estadística que da al mejor de la temporada el boleto a la Concachampions 2026 y un millón de dólares.

El equipo de Gabriel Milito partido a partido deja mejores sensaciones debido a que es una aplanadora partido a partido. Este fin de semana el Rebaño Sagrado dejó en ridículo al equipo de André Jardine que en el segundo tiempo controló el balón, pero no terminó de marcar la diferencia ante el gigante Raúl Rangel.

El sábado Diego Campillo se consolidó como el líbero titular de Chivas hasta que se dé el regreso de Luis Romo, mientras que Armando González le dio nuevamente la victoria frente a América. De esta manera, el Guadalajara no solo se mantiene cómo líder de la tabla general de posiciones, sino que además estira su invicto.

¿Cómo marcha Chivas en la tabla general de la temporada 2025-2026?

Tras la victoria ante América, Chivas escaló una posición en la tabla general de la temporada 2025-2026 ya que son terceros con 47 puntos. Guadalajara se encuentra a una unidad de Cruz Azul, segundo con 48, y a dos de Toluca, primero con 49.

Cabe destacar que el premio para el mejor de la temporada 2025-2026 obtendrá como premio la clasificación directa a la Concachampions 2027. A su vez, la Liga MX le dará al ganador un millón de dólares.

¿Cómo marcha Chivas en la tabla general de posiciones del Clausura 2026?

Luego de la victoria en el Clásico Nacional, Chivas no solo estiró su invicto a seis partidos en el Clausura 2026, sino que además es líder en solitario con 18 puntos. Actualmente se encuentra a seis puntos de Cruz Azul, segundo en la tabla general de posiciones.

¿A qué hora se juega Cruz Azul vs. Chivas por el Clausura 2026?

El próximo sábado 21 de febrero Chivas enfrentará a Cruz Azul por la jornada siete del Clausura 2026 de la Liga MX a las 21:00 del Centro de México. El partido se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO por televisión abierta en el Canal 2 y en TUDN.