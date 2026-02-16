Mientras Gabriel Milito y sus jugadores regresan a los trabajos, Chivas sigue con una sonrisa en su rostro por la victoria ante América. Lo sucedido en el Clásico Nacional sigue dejando mucha tela que cortar debido a que Armando González con sus cinco anotaciones humilló a toda la plantilla azulcrema.

No hay dudas de que el momento del atacante rojiblanco es inmejorable, ya que se ubica en segundo en la tabla de goleo de la Liga MX detrás de Joao Pedro. A su vez, esta actualidad lo hace pelear por un lugar en la Selección Mexicana en la próxima Copa del Mundo 2026.

En medio de este contexto, Armando González volvió a remarcar que vive un enorme momento en Chivas debido a que volvió a anotarle a América. El sábado en el Estadio Akron, le ganó la espalda a Sebastián Cáceres para anotar el 1-0 en el Clásico Nacional.

Armando González no para de marcar la diferencia en la Liga MX. (Foto: IMAGO7)

A su vez, la Hormiga humilló a todo el plantel azulcrema debido a que tiene más goles que todo el plantel millonario de Emilio Azcárraga. La estadística marca que el atacante rojiblanco lleva anotado cinco goles, mientras que en el Clausura 2026 el equipo de André Jardine marcó en los últimos seis partidos tres goles.

Paco de Anda ve a Armando González en el Mundial 2026

En medio de este contexto, Francisco Gabriel de Anda señaló que Armando González se ganó estar en el Mundial 2026 tras anotarle a América. “¿A quién le gana la Hormiga en el remate? A Cáceres, un gran defensor. Le gana en velocidad. Este gol le vale a la Hormiga estar en la lista final de la Copa del Mundo. Van 3 delanteros. Uno es Raúl Jiménez, si se recupera Santi va a ser Santi y la Hormiga en lugar de Berterame”, comentó el exdirectivo de Chivas en la mesa del Futbol de Picante.