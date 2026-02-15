Las Chivas de Gabriel Milito continúan a paso firme en el Clausura 2026 de la Liga MX. El Rebaño Sagrado derrotó por 1-0 al América en el Clásico Nacional y volvió a demostrar que está para grandes cosas en este certamen. Un gol de Armando González, el goleador rojiblanco, bastó para imponerse en la rivalidad más importante de México y para que el Guadalajara siga con su pleno de victorias.

Chivas se quedó con El Clásico de México ante América

Una jugada a balón detenido terminó siendo la llave para que las Chivas se impongan en el Clásico Nacional frente al América por la Jornada 6. El Rebaño tomó el control en la primera mitad como suele hacer en cada partido y sobre el final encontró el gol de la ventaja en una acción a balón parado: Efraín Álvarez envío el centro, Diego Campillo peinó en el primer poste y Armando González apareció solo por detrás para empujar a portería. En el complemento, el Rebaño retrasó sus líneas y prefirió cerrar espacios para defender la ventaja que acabó siendo de 1-0.

Gabriel Milito en conferencia de prensa

El entrenador rojiblanco, Gabriel Milito, habló en conferencia de prensa tras la victoria en el Clásico Nacional y manifestó su alegría pero también intentó ser prudente y bajar la euforia: “Nos gusta que la gente crea en el equipo, que le guste como juega el equipo, los jugadores de qué manera compiten, que se sientan identificados, es muy importante para la salud del club”, reflexionó el estratega argentino.

La palabra del goleador de Chivas, Armando González

El goleador rojiblanco, Armando González, volvió a ratificar su racha goleadora y le marcó nuevamente al América, como ya había hecho en el anterior Clásico Nacional: “Es de todos, yo solo la finalizo porque es donde me toca estar. Es esfuerzo de todos. Los goles no los tendría si no fuera por mis compañeros”, reflexionó. De todas formas, aclaró que no se conforman: “Tenemos que seguir con esa mentalidad que no hemos conseguido nada. Nuestro objetivo no está hecho y tenemos que seguir con esa humildad de que cada partido va a ser complicado, cada partido es una Final y hay que ir día a día”, declaró el delantero a Amazon Prime.

El trolleo de Chivas a Brian Rodríguez

En la previa al partido, algunos jugadores americanistas intentaron agregarle picante al Clásico Nacional. Uno de ellos, Brian Rodríguez, insinuó que sería un partido “bravo” para Chivas, a lo que el Rebaño aprovechó para trollearlo en redes tras la victoria: “¿Quién dijo bravo? 🤔 Bravísimo, Rojiblancos 👏🏻¡6 de 6 y seguímos de líderes!¡#ElClásicoDeMéxico es, OTRA VEZ, para el Guadalajara! 🔴⚪️🇲🇽”, escribió la cuenta oficial del Rebaño.