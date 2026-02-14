Llegó el día para una nueva edición del Clásico Nacional entre Chivas y América. Este sábado 14 de febrero, en el Estadio Akron, el Rebaño recibirá a las Águilas en el duelo correspondiente a la Jornada 6 del Clausura 2026 de la Liga MX. El conjunto rojiblanco buscará continuar con su pleno de victorias en este certamen, mientras que las Águilas querrán frenar el gran momento del Guadalajara.

En lo que respecta a las novedades de ambos equipos, es casi un hecho que Luis Romo no podrá ser de la partida tras resultar lesionado el fin de semana pasado ante Mazatlán, mientras que todavía es duda la presencia de José Castillo, quien también terminó con molestias. Por su parte, las Águilas también tendrán las bajas de Alejandro Zendejas y Alan Cervantes, además de que se habla de una inminente venta de Brian Rodríguez al futbol europeo.

Chivas quiere hacerse fuerte en el Clásico Nacional

Además de su gran momento en el Clausura 2026, Chivas quiere hacerse fuerte en el Clásico Nacional ante América, rival al que ya venció en su último enfrentamiento, pero contra el que lleva casi una década sin ganar en condición de local por la fase regular de la Liga MX. El duelo tendrá su inicio a las 21:07 de la CDMX en el Estadio Akron y contará con el arbitraje de César Arturo Ramos. Con este resultado, Tapatío quedó como líder momentáneo con 13 puntos, a la espera de lo que suceda con el encuentro de Tepatitlán, quien comenzó la jornada en lo más alto.

Tapatío sumó una nueva victoria y es líder

En otra buena actuación del Filial dirigido por Pepe Meléndez, Tapatío se impuso por 3-1 ante Jaiba Brava por la Jornada 6 de la Liga de Expansión MX. La Cantera Rojiblanca pisó fuerte gracias a los goles de Sergio Aguayo, Leonardo Jiménez y Daniel Villaseca. Una particularidad fue que el tanto de la visita fue obra de Edson Torres, canterano rojiblanco que supo ilusionar durante la etapa de Matías Almeyda.

El pedido de la directiva a la plantilla de Chivas

En la antesala al Clásico Nacional, hubo cierta polémica por algunas declaraciones de futbolistas americanistas como Brian Rodríguez y Henry Martin, quienes amenazaron o afirmaron las Águilas eran favoritos. En cambio, desde el lado rojiblanco fueron mesurados e intentaron no meterse en polémicas. Esto, según contó el periodista Juan Manuel Figueroa, se debió a un pedido de la directiva rojiblanca, la cual le ordenó a la plantilla que hablasen en el campo y no en los micrófonos. “La directiva ha pedido calma, ha pedido que los jugadores estén tranquilos en cuanto a declaraciones se refiere. Saben que el partido puede ser para cualquier bando por lo que significa un Clásico Nacional”, explicó el reportero de Mediotiempo.