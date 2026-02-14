Matías Almeyda fue un entrenador que no solamente se enfocó en conseguir campeonatos con Chivas, sino que también se preocupó por la generación de nuevos futbolistas desde las fuerzas básicas, por lo que debutó a más de una decena de jugadores de la cantera rojiblanca.

Algunos lograron hacer una carrera en la Liga MX y consolidarse; sin embargo, también hubo otros que no tuvieron la misma suerte y debieron picar piedra para ganarse un lugar en el balompié profesional, tal y como le sucedió a este canterano que brillaba desde divisiones inferiores.

Marco Granados era una de las joyas de la cantera del Guadalajara, teniendo destacadas actuaciones en Selecciones Menores; sin embargo, el Pelado le dio el voto de confianza y lo debutó el 14 de febrero del 2016 en Liga MX en un duelo contra el León, siendo el primer debut del argentino en el conjunto tapatío.

Después de no poderse consolidar con el chiverío, pasó a varios clubes de diversas categorías en México como Venados, Coras, Tampico Madero, Loros de Colima, Tuxtla FC, Irapuato, Leones Negros, Atlante y Club Orgullo de Reynosa.

Después de 10 años de su debut, el futbol le ha abierto nuevamente las puertas, pero desde una competencia diferente, ya que la Pantera acaba de ser anunciada como refuerzo del equipo Persas FC, escuadra que participa en la Kings League.

¿Cuándo jugó Marco Granados en Europa?

A finales del 2018 la Liga MX fue sorprendida por el anuncio de que un delantero mexicano estaría participando en la Liga de Grecia, en particular con el Aiginiakos; sin embargo, no obtuvo los resultados esperados y debió reportar con el Guadalajara, que todavía era el dueño de su carta seis meses después.

La Pantera ya estaba en la talacha

Después de una amplia trayectoria en diversos clubes nacionales e inclusive internacionales como el Aiginiakos, Real Estelí, Once Deportivo, Guanacasteca, entre otros, la Pantera se dedicó a seguir jugando, pero en equipos amateurs, hasta que le llegó esta nueva oportunidad en la Kings League.