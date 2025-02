Chivas ya hilvanó dos triunfos en esta semana tras vencer a Xolos y a Cibao en la Liga MX y la Concachampions 2025; sin embargo, la presión de la afición se sigue manifestando en contra de los futbolistas, en donde uno de los más señalados es Chicharito debido a su bajo rendimiento con el Rebaño.

La polémica volvió a alcanzar a Javier Hernández debido a que el equipo que él preside en la Kings League, el Olimpo United, se proclamó campeón, por lo que compartió una fotografía acostado junto al trofeo, por lo que muchos aficionados comenzaron a recriminarle el compromiso con el Guadalajara.

Es por eso que el histórico delantero decidió encarar a un aficionado, asegurando que su prioridad está en el chiverío, debido a que lo que se ve en redes sociales le cuesta solamente un minuto para compartirlo en sus redes sociales y lo que ahí muestra no refleja su compromiso.

“¿De verdad creen que por postear cualquier cosa en Instagram signifique que le estoy prestando más atención a eso que me quita un minuto o menos postearlo, que al club que más amo que es Chivas? Que las cosas no estén resultando como todos quisiéramos no significa que no estoy totalmente entregado a este club. Lo estoy.

“Como yo tengo que mejorar en lo futbolístico, espero que tú puedas mejorar en tu madurez emocional y entender que lo que pasa en Instagram es solo un 1 por ciento de la verdad total de cada ser humano. Fuerte abrazo”, escribió Hernández Balcázar.

¿Por qué se ha cuestionado el compromiso de Chicharito con Chivas?

El regreso de Javier Hernández estuvo lleno de polémica desde el comienzo, debido a que no realizaba el viaje a varios partidos por lesiones, además de no reportar a pretemporada para este Clausura 2025 en Zacatecas por enfermedad, pero apareció en el streaming de la Kings League.