Todos los amantes del futbol suelen elegir al equipo al que alentarán toda su vida desde la infancia, por lo que saben que esos colores marcarán su felicidad y hasta su tristeza; sin embargo, Armando González reveló que desde niño ya sentía algo por Chivas.

La Hormiga ha manifestado en muchas ocasiones que el Guadalajara es el club de sus amores, pero en esta ocasión contó un detalle personal que confirmó que ya existía un vínculo especial con la escuadra rojiblanca incluso antes de pertenecer a ella.

En una entrevista realizada por Miguel Gurwitz, se realizaron una serie de preguntas a Armando González y a su padre, del mismo nombre, para conocer un poco más a las personas detrás de los futbolistas, en donde la Hormiga admitió que la película de Chivas lo hizo llorar.

“Con la de Chivas (la película), la primera vez que la vi sí me hizo llorar. Yo creo que tenía unos 13 años cuando salió la de Chivas y todavía no estaba (en el Rebaño). Llegué a los 15, pero ahí mi hermano ya estaba en Chivas y yo lo que más deseaba era llegar a Chivas.

“Mi papá estaba en Correcaminos, entonces yo vivía nada más con mi mamá y mi hermana. Le dije a mi hermana: ‘vamos por favor al cine’. Ella me dijo: ‘qué oso que me vean en la película de Chivas’.

“La obligué a ir, fuimos al cine y sí me llegó el sentimiento de ver cuando quedaron campeones“, recordó el goleador rojiblanco en entrevista con Telemundo.

¿De qué trató la película de Chivas?

Después de la obtención de muchos títulos bajo la tutela de Matías Almeyda, la directiva, principalmente bajo la tutela de Amaury Vergara que apenas se estaba empapando del manejo del chiverío, realizó un documental con entrevistas y mostrando lo que se vivió detrás del título del Clausura 2017.