De cara al Clásico Nacional entre Chivas y América, correspondiente a la Jornada 6 del Torneo Clausura 2026, el papá de Armando “Hormiga” González lanzó una advertencia a toda la Liga MX que sin duda dará mucho de qué hablar.

“Están jugando muy bien, la verdad desde el torneo pasado, sí están para disputar el campeonato, por supuesto que sí”, mencionó en entrevista con Claro Sports.

Cabe mencionar que el Club Deportivo Guadalajara pasa por un gran momento futbolístico en el Torneo Clausura 2026, con cinco victorias consecutivas que los tiene en la cima de la tabla general, con cinco victorias consecutivas.

Respecto al Clásico Nacional, es importante destacar que el Rebaño Sagrado viene de vencer el viernes pasado a Mazatlán FC, mientras que el conjunto de las Águilas derrotó a Rayados de Monterrey.

Fecha, hora y dónde ver el Clásico Nacional?

Señalar que el Clásico Nacional entre Chivas y América, correspondiente a la Jornada 6 del Torneo Clausura 2025, se disputará este sábado 14 de febrero, en el Día del Amor y la Amistad, a las 21:07 horas, tiempo del centro de México, mismo que será transmitido por Amazon Prime.