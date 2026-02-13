La pelota está por comenzar a correr en una edición más del Clásico Nacional de la Liga MX, en donde Chivas y América se reencontrarán en un terreno de juego con la misión de conseguir un triunfo que les otorgue tres puntos y el orgullo de superar al máximo rival deportivo.

A lo largo de la semana, varios futbolistas de las Águilas han lanzado picantes declaraciones contra el Guadalajara para calentar el partido, en donde los jugadores rojiblancos no han hecho caso, evitando engancharse en polémicas.

Sin embargo, esta postura de silencio ante los micrófonos sería por mera instrucción de la directiva del chiverío, ya que el reportero de Mediotiempo, Juan Manuel Figueroa, reveló que la orden de los dirigentes tapatíos es que se hable en la cancha.

“Tiene un porqué, tiene que ver a una situación de la directiva. La directiva ha pedido calma, ha pedido que los jugadores estén tranquilos en cuanto a declaraciones se refiere.

“Saben que el partido puede ser para cualquier bando por lo que significa un Clásico Nacional. Hoy, la gente de Chivas quiere que el equipo hable en la cancha“, explicó el comunicador en una transmisión.

¿Cuándo se jugará el Clásico Nacional entre Chivas vs. América?

El duelo más importante de la fase regular del Clausura 2026 se disputará el próximo sábado 14 de febrero en la cancha del Estadio Akron, compromiso que arrancará en punto de las 21:07 horas, tiempo del centro de México.