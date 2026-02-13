Gabriel Milito tendrá que enfrentarse a un escenario atípico en este Clausura 2026 debido a que estaría obligado a hacer ajustes en su alineación estelar de cara al Clásico Nacional entre Chivas y América de la Liga MX.

Aunque en el Guadalajara se han esmerado en ocultar el reporte médico de Luis Romo y José Castillo tras sus respectivas lesiones sufridas el fin de semana anterior frente a Mazatlán, la realidad es que el capitán rojiblanco sí estaría descartado para este compromiso.

Es por eso que Gabriel Milito ocuparía, según diversos reportes, a Diego Campillo en esa posición de líbero debido a su calidad, inteligencia y que ya habría desempeñado esa posición en divisiones inferiores, por lo que sería el elegido por el argentino.

Por su parte, José Castillo se mantiene como una incógnita debido a la torcedura de tobillo que tuvo la jornada pasada, por lo que ha estado entre algodones toda la semana para que pueda estar a disposición para el Clásico Nacional, en donde en caso de no estar a plenitud física, su reemplazo sería Miguel Tapias.

Probable alineación de Chivas contra América

Raúl Rangel

Richard Ledezma

Daniel Aguirre

Diego Campillo

José Castillo / Miguel Tapias

Bryan González

Omar Govea

Brian Gutiérrez

Roberto Alvarado

Efraín Álvarez

Armando González

DT: Gabriel Milito

¿Cuándo se jugará el Clásico Nacional entre Chivas vs. América?

El duelo más importante de la fase regular del Clausura 2026 se disputará el próximo sábado 14 de febrero en la cancha del Estadio Akron, compromiso que arrancará en punto de las 21:07 horas, tiempo del centro de México.