Chivas tendrá su primera gran prueba en el Clausura 2026 cuando le toque encarar un duelo de alta tensión en una edición más del Clásico Nacional contra el América en la cancha del Estadio Akron.

El Guadalajara se ha convertido en la sensación del torneo debido al gran rendimiento que ha mostrado y su efectividad para seguir sumando puntos jornada a jornada, por lo que se ha instalado en la cima de la tabla de posiciones.

Por su parte, las Águilas están en una evidente reestructuración debido a las múltiples bajas que se están registrando en su plantel y hasta en su directiva; sin embargo, sabemos que en un Clásico Nacional nada de eso importa, por lo que el Rebaño no deberá confiarse de la irregularidad azulcrema.

¿Cuándo y dónde juegan Chivas contra América por el Clausura 2026?

El duelo más importante de la fase regular del Clausura 2026 se disputará el próximo sábado 14 de febrero en la cancha del Estadio Akron, compromiso que arrancará en punto de las 21:07 horas, tiempo del centro de México.

¿Quién transmite y cómo ver EN VIVO el Chivas vs. Club América?

El Clásico Nacional entre el Guadalajara y el América será transmitido EN VIVO exclusivamente por la señal de Amazon Prime en México, mientras que en Estados Unidos será difundido por Telemundo Deportes; sin embargo, recuerda que podrás seguir todos los pormenores del partido a través de Rebaño Pasión.