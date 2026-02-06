Chivas arrancó de forma perfecta el Clausura 2026 registrando una seguidilla de triunfos que lo catapultaron hasta la cima de la tabla de posiciones, por lo que el Rebaño requiere de otro triunfo sobre Mazatlán para poder mantenerse en ese lugar.

La misión no será sencilla, ya que será frente a los Cañoneros que vienen con el orgullo lastimado tras un pésimo arranque de torneo en el que no han podido sumar ni un punto, por lo que tratarán de iniciar su despertar a costa del Guadalajara.

Hay que recordar que el próximo compromiso del Rebaño Sagrado será contra el América en una edición más del Clásico Nacional, en el que los tapatíos se enfrentarán al primero de los llamados clubes candidatos al título en este Clausura 2026.

Así va la tabla de posiciones del Clausura 2026

¿Cuándo se jugará el Clásico Nacional entre Chivas vs. América?

El duelo más importante de la fase regular del Clausura 2026 se disputará el próximo sábado 14 de febrero en la cancha del Estadio Akron, compromiso que arrancará en punto de las 21:07 horas, tiempo del centro de México.