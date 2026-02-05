El Guadalajara le dio el total apoyo a Gabriel Milito y respaldo en su totalidad la lista de jugadores que no entraban en sus planes. Uno de ellos fue Isaác Brizuela quien sabía muy bien que no era tenido en cuenta por el argentino para el Apertura 2025, se fue tras finalizar su contrato y en los próximos días anunciará que se retira del futbol.

Esta semana el Cone volvió a ser noticia porque en redes sociales publicó una foto en la que daba a entender que había colgado los botines. Sin embargo, el exjugador del Rebaño Sagrado no terminó de confirmar que había tomado la decisión de despedirse del balompié mexicano.

En medio de este contexto se esperaba que Isaác Brizuela encontrara equipo para el Clausura 2026 en la Liga MX. Sin embargo, pasaron los días desde su salida de Chivas y no terminó de confirmarse su llegada a un nuevo club de primera división.

Isaac Brizuela cerca de anunciar su retiro del futbol. (Foto: IMAGO7)

En las últimas horas, José María Garrido reveló en Futbol con Cerebro que en los próximos días anunciará que se retira del futbol. “Tengo entendido que lo tiene decidido y en próximos días va a anunciar su retiro como futbolista profesional. Él intentaba buscar todavía alguna otra opción en la Liga MX”, reveló el periodista de Claro Sports y Fox Sports.

Y agregó: “Lo que él quería seguir con su carrera en la Liga MX. No hubo una oferta real, una posibilidad donde Brizuela pudiera continuar su carrera dentro del máximo circuito de la Liga MX, insisto a la más alta exigencia, hubo algunas propuestas de Liga Expansión, pero el Cone prefirió no tomarlas y después de pensarlo, de revisarlo con su familia por supuesto y a final de cuentas analizar lo que él tanto quería cumplir su sueño de retirarse jugando para el Guadalajara parece que lo va a cumplir. El Cone Brizuela, tengo entendido, dejó de buscar opciones, de buscar alternativas más allá de que es un jugador libre y que dentro del marco de los lineamientos de la Liga MX él pudiera esperar todavía hasta el mes de marzo para registrarse con algún equipo”.

¿Cuándo fue el último partido de Isaác Brizuela con Chivas?

En plena pretemporada en Isla Navidad Gabriel Milito le confirmó a Isaác Brizuela que no iba a entrar en planes, pero el Cone decidió quedarse a ayudar desde su lugar sin hacer mal clima de trabajo. A pesar de que no era tenido en cuenta, el argentino lo utilizó en la victoria de Chivas ante Puebla por 2-0, goles de Bryan González y Omar Govea, cuando la cancha estaba pesada por la lluvia, el equipo venía de una durísima seguidilla de partidos y la plantilla tenía varios lesionados.