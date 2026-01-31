Chivas no puede relajarse y su grandeza lo obliga a salir a buscar el triunfo partido a partido, por lo que están obligados a derrotar al Mazatlán en el próximo duelo correspondiente a la jornada 5 del Clausura 2026.

Este choque contra los Cañoneros volverá a ser en calidad de visitante para el Guadalajara; sin embargo, los tapatíos necesitan de una victoria para fortalecerse en lo anímico de cara al siguiente duelo que será contra el América en una edición más del Clásico Nacional.

Esta sería la última visita del chiverío al Mazatlán, recordando que la escuadra sinaloense dejará de formar parte de la Liga MX para integrarse a la Liga de Expansión, cediéndole su lugar al Atlante que llegará al Máximo Circuito.

¿Cuándo y dónde juegan Chivas contra Mazatlán por el Clausura 2026?

El siguiente compromiso del Guadalajara en el torneo doméstico se llevará a cabo el próximo viernes 6 de febrero en la cancha del Estadio El Encanto cuando visiten al Mazatlán, compromiso que está pactado a arrancar en punto de las 21:06 horas, tiempo del centro de México.

¿Quién transmite y cómo ver EN VIVO el Chivas vs. Mazatlán?

El partido de la visita del Guadalajara a la Perla del Pacífico será transmitido de forma gratuita por la señal de Azteca 7; sin embargo, también podrá ser visto por Fox One. Recuerda que podrás seguir todos los detalles a través de Rebaño Pasión.