Chivas ha dejado atrás la fase más complicada de su calendario en el Clausura 2026, por lo que en los próximos duelos deberá enfrentarse a clubes que en el papel son más accesibles porque no son serios contendientes al título, en donde Santos Laguna será el siguiente adversario.

El Guadalajara por fin regresará al Estadio Akron después de varias jornadas jugando fuera de casa, por lo que será importante sumar tres puntos frente a unos Guerreros que han estado sufriendo durante todo el semestre, manteniéndose en el último lugar de la tabla de posiciones.

El Rebaño Sagrado no deberá hacer excesos de confianza y deberá afrontar este compromiso con total seriedad si es que desea seguir sumando puntos que le permitan mantenerse entre los mejores clubes del futbol mexicano y con ello, seguir dando pasos firmes rumbo a la calificación a la Liguilla.

¿Cuándo y dónde juegan Chivas contra Santos Laguna por el Clausura 2026?

Guadalajara por fin regresará a la cancha del Estadio Akron para el duelo correspondiente a la jornada 11 del Clausura 2026 cuando reciba a Santos Laguna, compromiso que se jugará el próximo sábado 14 de marzo en punto de las 17:07 horas, tiempo del centro de México.

¿Quién transmite y cómo ver EN VIVO el Chivas vs. Santos Laguna?

El próximo duelo del Guadalajara frente a Santos Laguna será transmitido en exclusiva por la señal de Amazon Prime para México, mientras que para Estados Unidos será por Telemundo Deportes. Sin embargo, recuerda que podrás seguir todos los detalles a través de Rebaño Pasión.

Así va Chivas en la tabla de posiciones del Clausura 2026