Armando González es, hoy por hoy, el mejor centro delantero mexicano que existe en la Liga MX, por lo que está atrayendo los reflectores por su brillante paso con Chivas y la Selección Mexicana y volvió a retratarse en el Clásico Tapatío contra Atlas.

Después de no poder retratarse en el marcador frente a Cruz Azul y Toluca, la Hormiga había comenzado a rezagarse en la tabla de goleadores del Clausura 2026, por lo que era indispensable que volviera a hacer goles para mantener la esperanza de pelear por el bicampeonato de goleo.

Actualmente, el mejor romperredes del futbol mexicano es Joao Pedro, quien presume 9 dianas, seguido de la Hormiga que llegó a seis dianas. Posteriormente vienen José Paradela y Paulinho con 5 anotaciones.

Así va la tabla de goleo del Clausura 2026

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Santos?

Guadalajara por fin regresará a la cancha del Estadio Akron para el duelo correspondiente a la jornada 11 del Clausura 2026 cuando reciba a Santos Laguna, duelo que se jugará el próximo sábado 14 de marzo en punto de las 17:07 horas, tiempo del centro de México.