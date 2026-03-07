Chivas se complicó el panorama en el Clásico Tapatío frente al Atlas debido a las equivocaciones en defensiva que le regaló un gol a los rojinegros; sin embargo, el Rebaño demostró su fiereza y encontró el gol del empate desde los botines de Armando González.

Para el arranque del segundo tiempo, el Guadalajara no se olvidó de ofender y encontró la diana de la igualada gracias a una recuperación de Roberto Alvarado, quien se apoyó en la Hormiga, que se tuvo confianza y sacó un zapatazo de media distancia.

Para fortuna del chiverío, el remate fue desviado ligeramente por la defensa, mandando la redonda al fondo de la portería de los Zorros; sin embargo, debido a que el disparo ya iba a puerta, el gol se le asignaría al delantero rojiblanco.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Santos?

Guadalajara por fin regresará a la cancha del Estadio Akron para el duelo correspondiente a la jornada 11 del Clausura 2026 cuando reciba a Santos Laguna, duelo que se jugará el próximo sábado 14 de marzo en punto de las 17:07 horas, tiempo del centro de México.