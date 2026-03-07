La seguidilla de derrotas que sufrió Chivas en manos de Toluca y Cruz Azul ha ocasionado que la escuadra rojiblanca comience a rezagarse en la tabla de posiciones, por lo que el triunfo es una obligación en este Clásico Tapatío contra Atlas.

El Guadalajara se mantiene peleando los primeros puestos del Clausura 2026 gracias a su espectacular comienzo en el que registró seis triunfos, pero los resultados de otros clubes como Pumas y Pachuca pueden comenzar a hacerlo descender en el ranking del torneo local.

El Guadalajara tiene actualmente 18 puntos, por lo que se encuentra momentáneamente en la posición 4 del Clausura 2026 detrás de Cruz Azul, Toluca y Pumas; sin embargo, el Rebaño tiene un partido pendiente debido a que no jugó contra el León a media semana.

Así va la tabla de posiciones del Clausura 2026

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Santos?

Guadalajara por fin regresará a la cancha del Estadio Akron para el duelo correspondiente a la jornada 11 del Clausura 2026 cuando reciba a Santos Laguna, duelo que se jugará el próximo sábado 14 de marzo en punto de las 17:07 horas, tiempo del centro de México.