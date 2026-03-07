Chivas enfrenta esta noche al Atlas en una nueva edición del Clásico Tapatío, un duelo que siempre genera gran expectativa entre ambas aficiones. Para este partido, el técnico Gabriel Milito tendrá que lidiar con la sensible baja de Luis Romo, además de algunas ausencias provenientes de las Fuerzas Básicas que no fueron consideradas por decisión técnica, como Ángel Chávez y Samir Inda, quienes habitualmente habían estado en la órbita del primer equipo.

Sin embargo, entre las novedades de la convocatoria apareció un nombre que muchos aficionados rojiblancos estaban esperando ver desde hace varias semanas. Se trata de Jonathan Pérez, quien finalmente fue incluido en la lista oficial del club y podría disputar sus primeros minutos con el Guadalajara esta misma noche ante el Atlas. El joven futbolista ya había generado expectativa desde el Clásico Nacional frente al América en la Jornada 6, pero su debut se ha ido postergando hasta ahora.

Jonathan Pérez fue convocado contra el Atlas.

La llegada de Jonathan Pérez también representa la nueva estrategia de fichajes que Chivas ha comenzado a implementar. El futbolista es un mexicano formado en la MLS, con raíces rojiblancas y con proyección a futuro dentro del proyecto del club. A diferencia de otros refuerzos que llegaron en el pasado como soluciones de emergencia, su incorporación fue planeada con tiempo, motivo por el cual Gabriel Milito ha preferido llevar su proceso con calma, priorizando su adaptación al equipo antes de lanzarlo directamente a la competencia.

En el terreno de juego, Jonathan Pérez se desempeña habitualmente como extremo por la banda derecha, por lo que en caso de ingresar podría ocupar la posición que normalmente desempeña Roberto Alvarado. Además, su presencia cobra aún más relevancia pensando en el cierre del torneo y la posible Liguilla, ya que Alvarado es uno de los futbolistas con mayores probabilidades de ser convocado por la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026. Por ello, que el nuevo refuerzo comience a sumar minutos y ritmo competitivo desde ahora resulta clave para el cuerpo técnico.

Fuera de Jonathan Pérez, no hay sorpresas en la convocatoria de Gabriel Milito contra el Atlas

Más allá de la inclusión del nuevo refuerzo, la lista de convocados de Gabriel Milito mantiene una base muy similar a la que ha utilizado durante el torneo. La convocatoria para enfrentar al Atlas está conformada por los siguientes futbolistas: