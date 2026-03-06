El Clásico Tapatío entre Atlas y Chivas por la Jornada 10 del Clausura 2026 ya empezó a jugarse fuera de la cancha. En la previa del partido en el Estadio Jalisco, dos modelos de inteligencia artificial analizaron el contexto de ambos equipos, su estilo de juego y el momento del torneo. Lo curioso es que, pese a enfoques distintos, ambos llegaron al mismo pronóstico: empate 1-1.

Uno de los análisis más detallados fue el de Gemini, que planteó el duelo como un choque de estilos entre Gabriel Milito y Diego Cocca. “El partido será un tablero de ajedrez. Chivas tendrá la posesión (probablemente arriba del 60%) intentando atraer la presión de Atlas, mientras que el equipo de Cocca esperará el error para explotar el contragolpe”, explicó el modelo. Según esa proyección, los rojinegros golpearían primero y el Guadalajara terminaría reaccionando en el tramo final del partido.

Atlas y Chivas ya se enfrentaron en la Copa Pacífica, donde los Zorros se impusieron por penales (Imago7)

Incluso se animó a anticipar el desarrollo del marcador. Para Gemini, Eduardo “Mudo” Aguirre abriría la cuenta para Atlas al minuto 38, mientras que Armando “González empataría al 77 tras capturar un rebote en el área. “Chivas dominará el balón, pero se estrellará con un Camilo Vargas en plan figura”, agregó el análisis.

Por su parte, ChatGPT llegó al mismo resultado, aunque con una explicación diferente. El modelo basó su predicción en la historia reciente del clásico y en la dinámica que suelen tener estos partidos. “El escenario más probable es un partido muy cerrado, intenso y con pocos goles”, señaló el pronóstico, recordando que el Clásico Tapatío suele definirse por detalles y con marcadores cortos.

La proyección final también fue Atlas 1-1 Chivas, aunque con otros protagonistas: Arturo González para los rojinegros y Roberto “Piojo” Alvarado para el Guadalajara. Más allá de los nombres propios, ambas inteligencias artificiales coinciden en lo esencial: un clásico parejo, tenso y con el empate como desenlace más probable en el Estadio Jalisco.