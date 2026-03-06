Después de formarse en las filas de Querétaro y tener un breve paso por las Fuerzas Básicas del Cagliari de Italia, el defensor central zurdo, Carlo Soldati, intenta ganarse su sitio en la estructura de las Chivas de Guadalajara. El futbolista de 20 años tendrá su primera convocatoria con el Tapatío, filial rojiblanco en la Liga de Expansión MX.

Por la Jornada 9 del Clausura 2026, los dirigidos por Pepe Meléndez recibirán al Cancún en el Estadio Tepa Gómez, donde hacen las veces de local en este certamen. El Tapatío hizo oficial su convocatoria para dicho encuentra y en la misma destaca la presencia de Soldati, quien hasta el momento ha tenido muy poca participación en las filas rojiblancas, pues llegó para recuperarse de una lesión de ligamentos.

Soldati apenas regresó hace algunas semanas tras completar su rehabilitación, y se dio el lujo de anotar un verdadero golazo en el Clásico Nacional Sub-21 ante América. El Rebaño se quedó en aquel encuentro con diez hombres por expulsión, pero en el complemento el zaguero central improvisó una espectacular chilena que adelantó al cuadro rojiblanco, pese a que el marcador finalizó 1-1.

Tras aquel regreso, Soldati buscará ganarse la oportunidad de ganar terreno en las filas del Tapatío, que acostumbra a jugar con una línea de tres centrales, al igual que las Chivas de Gabriel Milito. El ex Querétaro podría aparecer entonces como una buena opción para el perfil zurdo, donde destaca por su técnica pero también por su contundencia defensiva.

¿A qué hora juega el Tapatío?

El duelo entre Tapatío y Cancún por la Jornada 9 del Clausura 2026 tendrá lugar este viernes 6 de marzo en el Estadio Tepa Gómez, a partir de las 17:00hs de la CDMX. El Filial rojiblanco se ubica en el 3° lugar de la tabla de posiciones con cuatro victorias, dos empates y una derrota, pero podría recuperar el liderato si gana y Atlético Morelia, líder momentáneo, pierde puntos en su compleja visita al Atlante.