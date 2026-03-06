El debate sobre quién debe ser el delantero titular de la Selección Mexicana rumbo al próximo Mundial sigue generando opiniones entre analistas y exfutbolistas.

En esta ocasión fue Luis García quien encendió la conversación al revelar quién considera que debe ocupar el puesto en el representativo azteca cuando llegue la máxima cita.

“Hoy el titular sin lugar a dudas está lejos, no le compite a nadie, Raúl Jiménez, lo de Armando es fantástico, es un chavo que ha creido muchísimo, un tipo muy muy poderoso que hoy”, mencionó.

Cabe mencionar que el elemento del Rebaño Sagrado se encuentra pelando un boleto al Mundial de 2026, con Germán Berterame, futbolista del Inter Miami, pues Raúl Jiménez y Santiago Giménez tienen su lugar seguro.

¿Cuándo es el próximo partido de Chivas en el Clausura 2026?

El Clásico Tapatío entre los Rojinegros del Atlas y el Club Deportivo Guadalajara, como parte a la Fecha 10 del Torneo Clausura 2026, se celebrará este sábado 7 de febrero en la cancha del Estadio Jalisco, a las 19:05 horas, tiempo del centro de México, y será transmitido por Canal 2, TUDN y VIX+.