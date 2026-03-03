Chivas, pese a las recientes derrotas ante Cruz Azul y Toluca, continúa perfilándose como uno de los principales contendientes al título del Clausura 2026. El potencial del plantel y la estructura táctica lo mantienen en la conversación, pero el factor determinante rumbo a la Liguilla no será únicamente el rendimiento deportivo, sino cuántos futbolistas podría perder por convocatoria de la Selección Mexicana en plena fase final.

En semanas anteriores, Javier Aguirre reconoció públicamente que Amaury Vergara aceptó ceder a todos los jugadores que el combinado nacional necesite, incluso si eso afecta directamente a Chivas en la Fiesta Grande. La declaración generó debate, ya que el Guadalajara podría ser uno de los clubes más impactados por el llamado. Sin embargo, con el buen momento competitivo del equipo, surgieron especulaciones sobre un posible cambio de postura.

Ahora, Mikel Arriola, Comisionado Presidente de la Liga MX, fue cuestionado directamente por David Faitelson sobre si Amaury Vergara habría solicitado a la FMF conservar a sus seleccionados durante la Liguilla. La respuesta fue categórica: no existe tal petición y el compromiso del club con la Selección se mantiene intacto.

“Yo creo que mencionar eso hasta es injusto, porque Amaury es el primero en apoyar el plan que le llevamos en marzo el año pasado. Amaury Vergara es un hombre que no es de corto plazo y lo vemos en su equipo. Es un hombre a largo plazo y es el primero en subrayar que Chivas va a apoyar eso que le aprobaron al Vasco el año pasado”, declaró Arriola.

Con este panorama, queda claro que Chivas sí perderá a los jugadores que Javier Aguirre convoque, incluso si la Liguilla está en curso. Esto obliga a Gabriel Milito a anticipar escenarios y diseñar variantes tácticas que compensen posibles ausencias en el momento más exigente del torneo, donde el margen de error es prácticamente inexistente.

¿Qué jugadores de Chivas tienen más posibilidades de perderse la Liguilla por la Selección?

En el análisis individual, Raúl Rangel y Roberto Alvarado parecen tener prácticamente asegurado su lugar en la convocatoria, lo que los convertiría en bajas sensibles para la Liguilla. A ellos se suman nombres con altas probabilidades como Armando González, Richard Ledezma, Brian Gutiérrez y Efraín Álvarez. De confirmarse estos llamados, Gabriel Milito podría verse obligado a prescindir de varias piezas clave en la etapa decisiva del Clausura 2026.