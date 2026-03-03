La espera por fin terminó y Chivas Femenil volverá a la actividad en el Circuito Rosa después de varias semanas se ausencia por la Fecha FIFA y los desafortunados brotes de violencia en el estado de Jalisco, por lo que por fin de disputará el Clásico Nacional contra América.

El choque entre el Guadalajara y las Águilas estaba pactado para disputarse el domingo 22 de febrero; sin embargo, los disturbios que se presentaron en diversos rincones del país, ocasionó que debiera suspenderse.

Chivas Femenil no tiene actividad desde el 16 de febrero cuando derrotaron, con muchas dificultades, al Atlas en el Clásico Tapatío, por lo que habrán transcurrido casi un mes sin actividad oficial para las tapatías.

¿Cuándo y dónde juegan Chivas Femenil contra América por el Clausura 2026?

Después de varios días de incertidumbre, la Liga MX Femenil confirmó que el choque entre el Guadalajara y el América se disputará el próximo martes 10 de marzo en la cancha del Estadio Akron, duelo que está pactado a disputarse en punto de las 19:07 horas, tiempo del centro de México.

¿Quién transmite y cómo ver EN VIVO el Chivas Femenil vs. Club América?

El partido entre rojiblancas y azulcremas será transmitido por la señal de Amazon Prime y Fox en Tubi, por lo que habrá varias opciones para que los aficionados de ambas instituciones logren ver el duelo más esperado de la fase regular del Circuito Rosa.

Así va la tabla de posiciones del Clausura 2026