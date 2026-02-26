La pelota se vio obligada de dejar de rodar en algunas canchas de México debido a la ola de violencia que se vivió en el país hace unos días, en donde uno de los partidos que fue imposible de disputarse fue el Clásico Nacional entre Chivas Femenil y América.

Debido a los conflictos que se suscitaron en Guadalajara el fin de semana pasado, el Circuito Rosa decidió posponer el duelo entre rojiblancas y azulcremas para garantizar la integridad de las futbolistas y los aficionados que planeaban darse cita en el Estadio Akron.

Sin embargo, pese a que no se ha hecho el pronunciamiento oficial de la Liga MX, la comunicadora Mónica Arredondo reveló que algunas fuentes le han asegurado que el duelo entre tapatías y capitalinas se llevaría a cabo el próximo 10 de marzo, aunque eso implicaría modificar el calendario del Rebaño.

“Pregunté: ¿Cuándo se va a jugar el Clásico? ¿Ya hay fecha? Lo que me dicen es que la fecha tentativa para que se juegue el Clásico es el 10 de marzo, es decir, después del partido contra Brasil que es el 7. Sería el martes 10 de marzo.

“Vendrían otras modificaciones porque Chivas Femenil tiene un partido programado en Juárez para el 11 de marzo (jornada 11). Si se logra, no sería así”, explicó la comunicadora en Fox Sports.

Fecha FIFA impide que se juegue a la brevedad el Clásico Nacional

Hay que recordar que existe un parón futbolístico en el futbol femenil del planeta entero, por lo que la Liga MX no ha podido reagendar el duelo entre Chivas Femenil y América para que se juegue en los próximos días, ya que hay convocadas en diversas categorías con el Tricolor.