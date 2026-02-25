Chivas se prepara de la mejor manera para un duelo clave ante Toluca luego de haber perdido ante Cruz Azul por la jornada siete del Clausura 2026. El equipo rojiblanco se ubica en la primera posición 18 puntos, pero una derrota ante los Diablos Rojos permitiría a la Máquina Cementera igualar la línea del Guadalajara.

En medio de este contexto, se confirmó que River Plate decidió avanzar por Eduardo Coudet, mientras que el Rebaño Sagrado pretende renovar a Gabriel Milito hasta 2028. A su vez, Brian Gutiérrez reveló qué le dijo el técnico argentino cuando fue convocado a la Selección Mexicana, mientras que destapan que César Montes se convertiría en jugador de Cruz Azul.

Gabriel Milito se queda en Chivas

Una de las noticias que asustó a todo Chivas es ver a Gabriel Milito como uno de los candidatos a suceder a Marcelo Gallardo en River Plate. Sin embargo, el conjunto de Argentina habría decidido no hablar con el técnico del Guadalajara e ir a buscar a Eduardo Coudet, quien actualmente se encuentra en el Alavés de España. Tras conocerse esta noticia en Medio Tiempo dieron a conocer que el Guadalajara avanza firmemente para renovar el contrato del técnico argentino hasta 2028.

Brian Gutiérrez contó qué le dijo Milito por su llamado a la Selección Mexicana

Este miércoles Chivas verá como varios de sus jugadores vean acción en la Selección Mexicana cuando enfrente a Islandia. En la previa al partido de esta noche, Brian Gutiérrez reveló qué le dijo el técnico argentino por ser convocado al Tri. “Que disfrute de ir a la Selección y demuestre el porqué debo estar ahí“, comentó a TV Azteca.

Cruz Azul busca robarle fichaje a Chivas para el Apertura 2026

En medio de este contexto, Chivas sigue teniendo pequeñas batallas en el mercado de pases con Cruz Azul. En las últimas horas se dio a conocer que el Guadalajara volvería a perder ante la Máquina debido a que buscan quedarse con el fichaje de César Montes para el Apertura 2026.