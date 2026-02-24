Desde el verano pasado, César Montes ha sido vinculado con el Club Deportivo Guadalajara. Incluso, en enero del presente año, se dio a conocer que la directiva rojiblanca buscaría ficharlo después de la Copa del Mundo.

No obstante, se ha revelado que otro equipo de la Liga MX ha tomado la delantera para repatriar al defensor mexicano. De acuerdo con información de Récord, es Cruz Azul el que está muy interesado en sus servicios.

Tras finalizar el Mundial de 2026, el zaguero de 29 años contempla con interés volver al baompié azteca, y en ese escenario La Máquina aparece hoy como la institución mejor posicionada para concretar su incorporación.

Cabe mencionar que el el “Cachorro” apunta a ser una pieza fija en la defensa central de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo, con altas probabilidades de formar la pareja titular con Johan Vásquez.

Cruz Azul se adelanta al fichaje de César Montes.

¿Cuál es el valor actual de César Montes con el Lokomotiv Moscú?

Para ficharlo, Cruz Azul deberá de hacer una fuerte inversión, pues según el sitio especializado Transfermarkt, el valor actual de César Montes con el Lokomotiv Moscú es de 7 millones de dólares, es decir, poco más de 120 millones de pesos mexicanos, al tipo de cambio actual.