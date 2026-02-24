Desde Argentina apuntan a Gabriel Milito como una de las opciones principales que maneja la directiva de River Plate para reemplazar a Marcelo Gallardo en la dirección técnica.

No obstante, Adal Franco, periodista de ESPN, pone calma e invita a la afición del Club Deportivo Guadalajara a no comprar este rumor que vincula al argentino con el equipo millonario.

“Algunas versiones que apuntaban que si River quería a Milito y demás, no le hagan caso, es puro cuento, es pura mentira, Milito está firme y se va a quedar comprometido con el chiverío“, mencionó este martes durante el programa “Futbol Picante” de la tarde.

En medio de esto, Mediotiempo reveló que la directiva de Chivas tiene pláticas avanzadas con Gabriel Milito para renovar su contrato por un año más, es decir, hasta el 2028, toda vez que su actual vínculo termina en verano de 2027.

Cabe mencionar que el Rebaño Sagrado ya se encuentra preparando su compromiso ante los Diablos Rojos del Toluca, correspondiente a la Fecha 8 del Torneo Clausura 2026, donde buscará regresar a la senda del triunfo tras perder el sábado pasado ante Cruz Azul.

¿En qué lugar se ubica Chivas en el Torneo Clausura 2026?

A pesar de la derrota frente a Cruz Azul, el Club Deportivo Guadalajara sigue en la primera posición de la tabla general del Torneo Clausura 2026 con 18 puntos de 21 posibles, producto de seis victorias y una derrota.