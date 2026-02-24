Chivas viene de caer en un partido muy ajustado ante Cruz Azul por 2-1 en el Estadio Cuauhtémoc por la jornada 7 del Clausura 2026. En medio de este contexto, Zague, leyenda de América, aconsejó a Gabriel Milito al señalar que debería quedarse tranquilo debido a que su equipo jugó bien a pesar de la derrota.

No hay dudas de que el Guadalajara llevó adelante un gran partido en territorio poblano debido a que puso contra las cuerdas al equipo de Nicolás Larcamón. Sin embargo, Charly Rodríguez apareció sobre el final del segundo tiempo para darle la victoria a la Máquina Cementera.

Tras lo sucedido en el Estadio Cuauhtémoc, se debatió sobre si Chivas había entrado en una crisis. Sin embargo, para Zague, leyenda de América, el Guadalajara está bien y le aconsejó a Gabriel Milito que esté tranquilo.

Gabriel Milito se prepara para enfrentar a Toluca. (Foto: IMAGO7)

“Si soy Milito estaría tranquilo. Sí perdieron, pero si ponemos una balanza quién podría haber vencido el partido fue Guadalajara. El Guadalajara fue mejor y sigue teniendo un sello futbolístico con Milito que la verdad agrada”, comentó Zague en Los Protagonistas.

Y agregó: “Es un equipo dinámico, muy intenso, son jóvenes que han asimilado eso, una gran disciplina táctica, que eso les ayuda aunado a la calidad de sus futbolistas que hace que se eleve el juego de conjunto. Si fuera Milito estaría súper tranquilo porque jugaron bien, tuvieron muchas aproximaciones, perdieron por una jugada de balón parada y una derrota podría ser normal hasta cierto punto”.

¿Gabriel Milito es seguido por River Plate?

En las últimas horas se dio a conocer que Marcelo Gallardo se va de River Plate, por lo que desde Argentina informaron que Gabriel Milito es uno de los candidatos a sucederlo. Sin embargo, Diario Olé reportó que es difícil que llegue porque el técnico del Rebaño Sagrado tiene contrato vigente.