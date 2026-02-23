Las recientes declaraciones del periodista de TUDN, David Faitelson encendieron la conversación alrededor de Gabriel Milito y su futuro al frente del Club Deportivo Guadalajara.

El polémico comunicador advirtió que en Chivas debieron aprender de experiencias pasadas y cuidar los detalles contractuales del estratega argentino, especialmente ante los rumores que lo colocan como una opción para River Plate.

Por medio de su cuenta de X, David Faitelson recordó lo ocurrido anteriormente con Fernando Gago, insinuando que la directiva del Rebaño Sagrado no puede permitirse repetir errores administrativos.

La salida de Marcelo Gallardo de la direción técnica de River Plate ha provocado que distintos nombres comiencen a circular, y el de Gabriel Milito aparece como uno de los perfiles que podrían encajar por estilo, proyección y conocimiento del fútbol sudamericano.

Cabe mencionar que por ahora el estratega argentino continúa enfocado en su proyecto con el Club Deportivo Guadalajara, pero las palabras del periodista de TUDN dejan un mensaje directo a la cúpula rojiblanca.

¿Cuándo es el próximo partido de Chivas en el Torneo Clausura 2026?

Tras perder el invicto el sábado pasado a manos de Cruz Azul, Chivas ya se prepara para su partido ante los Diablos Rojos del Toluca, como parte de la Fecha 8 del Torneo Clausura 2026, a celebrarse en la cancha del Estadio Nemesio Diez, el sábado 28 de febrero, a las 17:00 horas, tiempo del centro de México.