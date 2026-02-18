Después de muchos años, Chivas por fin ha encontrado al goleador que tanto estuvo esperando; sin embargo, todo parece indicar que el ciclo de Armando González con el Rebaño no será tan largo como lo desearían los aficionados rojiblancos.

Al convertirse en el mejor goleador mexicano del momento al proclamarse campeón de goleo del Apertura 2025 y estar peleando por el bicampeonato de artilleros en este Clausura 2026, es evidente que algunos clubes de Europa ya estarían mirándolo de reojo.

Sin embargo, el comunicador de TUDN, David Faitelson, destapó que un club del Viejo Continente ya lanzó un guiño a la directiva del Guadalajara para darle seguimiento a la Hormiga, aunque dejó en claro que no se han entablado negociaciones ni nada similar.

“Chivas ya ha recibido algún guiño, nada oficial, desde el futbol europeo por Armando ‘Hormiga’ González. Insisto, nada oficial, solo un seguimiento.

“Les voy a dar una pista: el presidente de ese club europeo ya fue presidente deportivo, alguna vez, de las Chivas Rayadas. Ahí se las dejo”, declaró el comunicador a través de TUDN.

¿Cuál sería el equipo europeo interesado en la Hormiga González?

Según el adelanto que dio el comunicador David Faitelson, la escuadra interesada en los servicios del goleador del Guadalajara sería el Feyenoord de Países Bajos, escuadra que tiene como presidente a Dennis te Kloese, quien colaboró durante varios años con el chiverío, antes de integrarse a la estructura de Selecciones Nacionales.

Dennis te Kloese pasó de Selecciones Nacionales a dirigir el proyecto en LA Galaxy y después regresó a su país con Feyenoord (IMAGO 7)

¿Cuándo estuvo Dennis te Kloese en la estructura de Chivas?

El andar del neerlandés en el Guadalajara es añejo y extenso, debido a que llegó en el 2003 para colaborar en el área de fuerzas básicas junto a Hans Westerhof, pasando posteriormente a ser el Director Deportivo en Chivas USA, puesto que ocupó del 2005 al 2008.

En diciembre del 2012 regresó al chiverío como Director Deportivo tras la polémica salida del Instituto Cruyff del Rebaño; sin embargo, su paso fue malo debido a que el equipo vivió momentos complicados, por lo que fue cesado en diciembre del 2013, pasando a la estructura de Selecciones Nacionales Menores.