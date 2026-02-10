Tras entrevistar a Carlos Reinoso y Antonio Carlos Santos en la previa del Clásico Nacional del Torneo Clausura 2026, David Faitelson percibió un exceso de confianza en el entorno americanista y no dudó en lanzar una advertencia a través de sus redes sociales.

Con un breve mensaje, el polémico periodista de TUDN les hizo saber que “peligran” el próximo sábado, cuando el Club Deportivo Guadalajara reciba en el Estadio Akron al América.

“Muy confiado el americanismo en camino al clásico… Yo creo que “peligran” el sábado en Guadalajara”.

Y es que el Rebaño Sagrado llega en un mejor momento futbolístico que el conjunto de las Águilas, por ello la advertencia de David Faitelson a pocos días de que se escriba un capítulo más del Clásico Nacional.

Cabe mencionar que el Club Deportivo Guadalajara se encuentra en la primera posición de la tabla general con 15 puntos de 15 posibles, mientras que el América es octavo con ocho unidades.

¿A qué hora será el Clásico Nacional entre Chivas y América?

El esperado Clásico Nacional entre Chivas y América, correspondiente a la Jornada 6 del Torneo Clausura 2026, se disputará este sábado 14 de febrero en el Estadio Akron, con inicio programado a las 21:07 horas, tiempo del centro de México, y transmisión a través de Amazon Prime.